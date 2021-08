La veloce avanzata dei talebani in Afghanistan: cadono Herat, Kandahar e Lashkar Gah

AGI - Dopo Herat e Kandahar, la seconda città dell'Afghanistan, i talebani hanno conquistato anche Lashkar Gah, dove l'esercito regolare controllava ormai solo una base militare presa d'assedio dagli insorti. I talebani hanno catturato la città meridionale chiave di Lashkar Gah, mentre funzionari militari e governativi hanno evacuato la città dopo aver trovato un accordo con i militanti.

I talebani hanno ora in mano tredici dei trentaquattro capoluoghi di provincia afghani. La caduta di Qala-i-Naw, annunciata dai talebani, non è stata ancora confermata da Kabul. Si avvicina la battaglia decisiva, quella per la conquista di Kabul che, secondo l'Onu, potrebbe avere conseguenze devastanti. Una battaglia tra forze governative afghane e talebani a Kabul "avrebbe un impatto catastrofico sui civili", ha detto - come riporta Anadolu - Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

"Speriamo davvero che ciò non accada", ha detto Dujarric, "speriamo che le discussioni di questa settimana a Doha tra i rappresentanti della Repubblica Islamica dell'Afghanistan e i talebani, insieme agli inviati regionali e internazionali, ripristinino la via di una conclusione negoziata del conflitto".

Intanto gli Usa continuano il ritiro ma restano impegnati per la sicurezza e la stabilità dell'Afhanistan di fronte alla violenza talebana: lo hanno assicurato i segretari di Stato e della Difesa degli Stati Uniti, parlando con il presidente afgano Ashraf Ghani. Lo ha riferito il Dipartimento di Stato. Il Segretario di Stato Antony Blinken e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno detto a Ghani che Washington sta riducendo la sua impronta civile a Kabul data la "situazione di sicurezza in evoluzione" e che gli Usa rimangono impegnati a mantenere una forte relazione diplomatica e di sicurezza con il governo afgano.