Polonia, la Camera vara la controversa legge sui media 

AGI - I parlamentari polacchi hanno dato il via libera al disegno di legge sui media che secondo i suoi detrattori minaccia la libertà di stampa e avrà un impatto negativo sui rapporti con gli Stati Uniti.

La nuova legislazione - approvata dalla Camera con 228 voti a favore, 216 contrari e 10 astensioni e che necessita della firma del presidente - costringerà la società americana Discovery Inc., proprietaria del maggiore network televisivo privato in Polonia, Tvn, a vendere i suoi asset nel Paese: la legge impedisce infatti a entità non europee di detenere la maggioranza societaria e quindi il controllo di media polacchi.

In pratica, l'unica 'vittima' sarebbe Tvn, a cui fa riferimento anche il canale all-news Tvn24, molto critico del governo nazionalista di destra del premier Mateusz Morawiecki.