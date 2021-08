L'ultraconservatore Amirabdollahian è il nuovo ministro degli Esteri iraniano

Il nuovo presidente iraniano, Ebrahim Raisi ha nominato un ultraconservatore anti-occidentale ministro degli Esteri mentre Teheran è impegnata nei negoziati con le potenze mondiali per salvare l'accordo sul programma nucleare. Lo riferisce la Reuters sul suo sito web.

Raisi, che ha presentato il suo governo al Parlamento per il voto di fiducia, ha scelto Hossein Amirabdollahian come ministro degli esteri e Javad Owji, ex vice ministro del Petrolio e amministratore delegato della compagnia statale del gas, come ministro del Petrolio

Linea dura sui negoziati

"Amirabdollahian è un diplomatico intransigente... Se il ministero degli Esteri rimane responsabile del dossier nucleare iraniano, ovviamente Teheran adotterà una linea molto dura nei colloqui" con le potenze mondiali. Lo ha detto un negoziatore iraniano che ha chiesto l'anonimato, citato dalla Reuters, commentando la decisione del presidente Ebrahim Raisi, che ha nominato un ultraconservatore anti-occidentale ministro degli Esteri.