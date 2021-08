La prima donna che potrebbe governare lo Stato di New York

AGI - La vice governatrice di New York è “pronta” a guidare lo Stato, dopo le dimissioni di Andrew Cuomo annunciate poche ore fa. Lo ha affermato, con un post su Twitter, Kathy Hochul, destinata a prendere il posto dell’esponente democratico, travolto dalle accuse di molestie sessuali.

“Come persona che ha servito il governo a tutti i livelli - scrive su Twitter - e prima nella linea di successione, sono pronta a guidare lo Stato di New York come 57° governatore”. Avvocatessa, 62 anni, sposata, due figli, la vice assumerà l’incarico tra due settimane, quando le dimissioni di Cuomo diventeranno effettive. Hochul sarà la prima donna governatore nella storia dello Stato di New York.