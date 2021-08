La difesa britannica recluterà 300 talenti della scienza e della tecnologia

AGI - La Difesa britannica ha lanciato quella che ha definito "la più grande campagna di reclutamento" di talenti scientifici degli ultimi anni per il suo Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), una delle principali organizzazioni governative del Regno Unito dedicate alla scienza e tecnologia nell'ambito della difesa e della sicurezza.

Le posizione aperte fino ad agosto sono oltre 300 tra fisici, scienziati, ingegneri ed esperti di tecnologia, si legge sul sito del governo britannico che farà partire un secondo round di candidature nel 2022.

La campagna di reclutamento arriva dopo che Londra ha accelerato su scienza e tecnologia come priorità nel comparto della sicurezza. Il ministero della Difesa ha annunciato un investimento da 6 miliardi di sterline in ricerca e sviluppo per i prossimi quattro anni e 1,1 miliardi sono destinati in modo specifico a scienza e tecnologia.