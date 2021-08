In Israele 6mila nuovi casi di Covid, record da febbraio

AGI - Israele ha registrato 6.000 nuovi casi di Covid in 24 ore: è il numero più alto da febbraio e dall’inizio della quarta ondata. Finora il massimo di casi registrati in un giorno era stato di 3.850 positivi. Quasi il 5% delle persone sottoposte a screening è risultato positivo, il più alto tasso di infezione da cinque mesi a questa parte. Il numero complessivo dei decessi è ora di 6.599, dei quali 82 dall'inizio di agosto, ha reso noto il ministero della Salute. Sono quasi 400 i pazienti ricoverati in gravi condizioni

"Vaccinatevi"

Il coordinatore della lotta alla pandemia Salman Zarka ha definito questi dati "allarmanti". "Siamo giunti a un punto critico per tutti noi: per la nostra salute, per la nostra vita e per l'economia" ha denunciato, rinnocando l'appello a vaccinarsi per quel milione di israeliani che pur potendolo fare non si è ancora immunizzato. Intanto nello Stato ebraico prosegue la somministrazione della terza dose di vaccino Pfizer agli over 60 che hanno ricevuto le prime due dosi da almeno cinque mesi.