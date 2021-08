Afghanistan nel caos. Usa e Gran Bretagna invitano i cittadini a lasciare il Paese

AGI - L'ambasciata americana e quella britannica a Kabul hanno invitato i rispettivi cittadini a lasciare l'Afghanistan, dove continua l'avanzata dei talebani dopo il ritiro delle truppe straniere.

"L'ambasciata degli Stati Uniti invita i cittadini americani a lasciare l'Afghanistan immediatamente usando i voli commerciali disponibili", si legge in un comunicato della rappresentanza diplomatica.

"Considerate le condizioni della sicurezza e la riduzione dello staff, la capacita' dell'ambasciata di assistere cittadini americani in Afghanistan e' estremamente limitata, persino all'interno di Kabul", continua la nota diffusa anche sugli account social ufficiali.

Ieri sera, anche il Regno Unito aveva avvisato i suoi cittadini di lasciare l'Afghanistan, per via del "peggioramento della situazione della sicurezza", avvertendo di "non fare affidamento" sul Foreign Office per le evacuazioni ma organizzarsi con voli commerciali. Il sito del ministero degli Esteri di Londra ha aggiornato le raccomandazioni di viaggio, sconsigliando ogni trasferta nel Paese.

I talebani hanno conquistato una prigione, liberando tutti i detenuti nella città di Sheberghan, nella provincia nord-occidentale di Jawzjan, secondo capoluogo provinciale caduto nelle mani degli 'studenti coranici' in meno di 24 ore. Come riporta la Bbc, alcuni video che circolano sui social mostrano i detenuti lasciare le proprie celle.

The strategic city of Sheberghan, the capital of Jawzjan province in northern Afghanistan, fell to the Taliban on Saturday after a week of clashes, sources confirmed.



Sources said Afghan forces are stationed at the provincial airport and Khwaja Dako district of Jawzjan. pic.twitter.com/UbTsKD1Blt