Per 6 americani su 10 Donald Trump non deve ricandidarsi nel 2024

AGI - Sei americani su dieci ritengono che sarebbe male per il Paese se l’ex presidente Donald Trump si ricandidasse di nuovo nel 2024. È quanto emerge dal sondaggio Quinnipiac University. I risultati confermano la polarizzazione del voto: per il 73% dei repubblicani, il ritorno di Trump sarebbe un fatto positivo per il Paese, mentre per il 95% dei democratici no.

Poco più del 60% degli elettori indipendenti ritiene che il tycoon non dovrebbe ripresentarsi. Il 49% pensa che Trump si ricandiderà, mentre il 39% lo ritiene improbabile.

Anche la ricandidatura di Joe Biden non viene vista dagli americani in modo positivo: il 48% ritiene che un secondo mandato sarebbe un fatto negativo per il Paese, e solo il 74% dei democratici lo considera un bene.

Interessante anche l’ultimo dato: il 54% degli intervistati è convinto che Biden non si ricandiderà, mentre solo il 33% la ritiene un’ipotesi possibile.