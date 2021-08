Caldo record in Groenlandia, ghiaccio sciolto ricoprirebbe la Florida d'acqua

Un'ondata di caldo anomalo in Groenlandia, con temperature di oltre dieci gradi al di sopra delle medie stagionali, ha innescato negli ultimi giorni un "massiccio" scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia. L'allerta arriva dai glaciologi danesi.

Da mercoledì, la calotta glaciale che copre il vasto territorio artico ha perso ogni giorno circa 8 miliardi di tonnellate di ghiaccio, il doppio della media durante il periodo estivo (i dati sono di Polar Portal, uno strumento di modellazione gestito da istituti di ricerca locali). Si calcola che solo la quantità di ghiaccio che si è sciolta martedì sarebbe sufficiente a ricoprire l'intero Stato della Florida di 5 centimetri d'acqua.

La Groenlandia ha perso oltre 8,5 miliardi di tonnellate di superficie martedì e 18,4 miliardi da domenica fino a mercoledì, secondo l'Istituto Meteorologico danese. In realtà la perdita di superficie registrata negli ultimi giorni non è così pesante come quella notata nel 2019, la più pesante da quando si annotano questo genere di eventi, ma l'area di superficie che si è sciolta è più ampia.

Nel piccolo aeroporto di Nerlerit Inaat, il mercurio si è fermato a 23,4 gradi centigradi giovedì, il livello più alto mai registrato da quando la stazione meteo ha cominciato il servizio, comunque superiore alla temperatura massima registrata in Danimarca quel giorno. Questa ondata di calore, che ha interessato anche gran parte dell'immenso territorio artico, ha accelerato il ritmo di scioglimento della calotta; tanto che l'immenso volume di ghiacci disciolti "basterebbe a ricoprire con cinque centimetri d'acqua tutta la Florida", rileva appunto Polar Portal.

Con una superficie di quasi 1,8 milioni di chilometri quadrati, la calotta glaciale che ricopre la Groenlandia preoccupa gli scienziati perché il riscaldamento nell'Artico è tre volte più veloce che nell'Antartide.

Lo scioglimento, iniziato diversi decenni fa, ha subito un'accelerazione dal 1990. Secondo uno studio europeo pubblicato a gennaio, lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia contribuirà all'innalzamento generale del livello del mare da 10 a 18 centimetri entro i 2100, a un ritmo del 60% più rapido rispetto alla stima precedente. Da notare infine che la calotta glaciale della Groenlandia contiene abbastanza ghiacci per sollevare gli oceani da 6 a 7 metri