La Cina registra nuovi focolai di Covid a Chongqing e nel Fujian

AGI - La peggiore epidemia di Covid-19 in Cina da alcuni mesi a questa parte si è diffusa in altre due aree, hanno detto le autorità sanitarie, compresa una tentacolare megalopoli di 31 milioni di persone. La Commissione Nazionale della Sanità ha riportato 55 nuovi casi in aree che includono la provincia del Fujian e la città di Chongqing, oltre alle quattro province e Pechino dove erano già stati segnalati focolai della variante Delta.