Dal 1 agosto per entrare in Germania sarà obbligatorio il tampone 

AGI -Tutti coloro che vorranno entrare in Germania dal 1 agosto dovranno presentare un test negativo al Covid-19, a meno che non siano completamente immunizzati o dimostrino di essere guariti dalla malattia. Sono le nuove regole emesse dal governo tedesco, ha annunciato in una nota Ulrike Demmer, portavoce della cancelliera Angela Merkel.

"Questa norma ha lo scopo di tenere il numero di nuove infezioni introdotte in Germania il più basso possibile", ha dichiarato Demmer, spiegando che le regole non si applicheranno ai minori di 12 anni. Secondo la bozza del testo in possesso di France Presse, ci saranno eccezioni per i pendolari transfrontalieri e per chi entra nel Paese solo per transitare verso un altro Paese.

Finora il test era stato obbligatorio solo per chi giungeva in Germania per via aerea, ma non per chi arrivava via terra, a meno che non provenisse da un'area considerata ad alto rischio.