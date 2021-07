A Pechino sono stati registrati i primi due casi di Covid in 6 mesi

AGI - Mentre la Cina è alle prese con il focolaio di Covid-19 che da giorni colpisce Nanchino, il virus torna a Pechino, che ha registrato i primi due casi di contagio in quasi sei mesi. L'ultimo bollettino della Commissione nazionale per la Sanità parla di 49 contagi nella giornata di ieri in Cina - in calo rispetto al record da gennaio scorso di 86 infezioni registrato a inizio settimana - 24 dei quali sviluppatisi localmente. Di questi, venti si registrano nella provincia del Jiangsu, di cui Nanchino è capoluogo, e tre nella provincia sud-occidentale del Sichuan.

L'ultimo, invece, si è sviluppato a Pechino: si tratta del primo caso nella capitale cinese in 179 giorni, al quale se ne è aggiunto un altro oggi, ha annunciato la vice direttrice del Centro locale per la Prevenzione e il controllo delle Malattie, Pang Xinghuo, che ha lanciato l'allerta anche su tre linee della rete metropolitana della capitale per il rischio di infezione. I due nuovi contagiati sono una coppia tornata domenica scorsa da Zhangjiajie, località della provincia interna dello Hunan, dove è recentemente emerso un altro focolaio, collegato a quello di Nanchino, a oggi principale fonte di preoccupazione per le autorità.

Nanchino, che conta 171 persone contagiate dalla variante delta del coronavirus negli ultimi dieci giorni, ha sospeso fino a metà agosto i voli da e per l'aeroporto della città, secondo quanto riporta il tabloid Global Times, citando una fonte anonima, e le autorità hanno già condotto due round test di massa dei 9,3 milioni di residenti. Quello di Nanchino è il terzo focolaio d'infezione in cui si è manifestata la variante delta del virus in Cina, dopo il focolaio di Ruili, al confine con il Myanmar, a inizio luglio, e un altro focolaio nel Guangdong, tra maggio e giugno scorsi.

L'infezione partita dal capoluogo della provincia orientale del Jiangsu, intanto, si è estesa anche ad altre città. Almeno sette città in quattro province hanno avuto casi di contagio legati al focolaio di Zhangjiajie, e il virus si è diffuso anche nelle province interne di Anhui e Guangdong.

L'ultimo caso segnalato è quello di Dalian, nel nord-est del Paese: il virus ha messo in allerta le autorità, dopo il primo contagio accertato, ed è stata indetta la prima area a medio rischio della città con un relativo innalzamento dei controlli. Procede, intanto, la campagna di vaccinazione, che proprio oggi ha tagliato il traguardo di 1,6 miliardi di dosi somministrate.