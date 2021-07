La nave che bloccò il Canale di Suez è approdata a Rotterdam

AGI - La Ever Given, la nave portacontainer che lo scorso marzo bloccò per 6 giorni il Canale di Suez, è arrivata nel porto di Rotterdam. Lo riferiscono le autorità dello scalo.

Le operazioni di scarico dei 18.300 container a bordo dureranno fino al 3 agosto, dopodiché la Ever Given farà rotta verso Felixstowe, in Inghilterra.

La nave, lunga 400 metri, aveva lasciato l'Egitto lo scorso 13 luglio, sei giorni dopo essere stata dissequestrata. Le autorità del Canale di Suez avevano bloccato la nave per 107 giorni in attesa di concludere il negoziato sul risarcimento con la proprietà, l'azienda giapponese, Shoei Kisen KK.

Le parti, secondo fonti di stampa, si sarebbero infine accordate sulla somma di 550 milioni di dollari, poco più della metà dell'iniziale richiesta del Cairo.