Xi Jinping in Tibet, prima visita di un presidente cinese dal 1990

AGI - Dopo più di un decennio, Xi Jinping è tornato a Lhasa, capitale del Tibet, alla guida di una delegazione ufficiale, nel 70° anniversario dell'invasione della regione da parte delle truppe comuniste, un evento celebrato a Pechino come "pacifica liberazione". Si tratta della prima visita di Xi da presidente della Repubblica popolare: il primo e ultimo leader cinese in carica a recarvisi era stato Jiang Zemin, nel 1990. L'agenzia Xinhua ha riferito che Xi è arrivato giovedì dopo aver visitato il giorno prima Nyingchi, anche nota come la Svizzera del Tibet per le sue valli fluviali e gole alpine.

Folla in costume con le bandiere

Nel filmato diffuso dall'emittente statale Cctv, lo si vede salutare una folla con costumi etnici e con in mano bandiere cinesi mentre scende dall'aereo, accolto con un tappeto rosso e danze tradizionali.

"Tutte le regioni e le genti di tutte le etnie in Tibet marceranno verso una vita felice", ha promesso il presidente.

Sebbene sia arrivato mercoledì all'aeroporto di Nyingchi Mainling, la sua visita inizialmente non era stata menzionata sui media ufficiali. Dopo un "caldo benvenuto da parte di quadri e folle di tutti i gruppi etnici", racconta Cctv, Xi è andato al ponte sul fiume Nyang per valutare la situazione ecologica e ambientale di questo corso d'acqua e del fiume Yarlung Tsangpo.

La visita al museo

Il presidente ha anche visitato il locale Museo dell'urbanistica e altre aree per esaminare la pianificazione dello sviluppo urbano, la rivitalizzazione rurale e la costruzione di parchi urbani. E' stato anche alla stazione ferroviaria di Nyingchi per conoscere la pianificazione della ferrovia Sichuan-Tibet prima di prendere un treno per Lhasa, la capitale del Tibet che è anche la città più in alto del mondo, a ben 3.656 metri sopra il livello del mare. Qui Xi è stato accompagnato dal capo del partito comunista locale, Wu Yingjie, in una passeggiata nel quartiere Bakhor, vicino al tempio Jokhang, tra una massiccia presenza di forze di sicurezza.

Xi aveva visitato già due volte la regione autonoma dove Pechino è accusata a livello internazionale di perseguire il rafforzamento della sua presenza militare e politiche di assimilazione etnica e culturale: nel 1998, in veste di capo del partito della provincia del Fujian e nel 2011, come vicepresidente. In quest'ultima occasione, aveva commemorato a Lhasa quella che definisce "la pacifica liberazione del Tibet" e promesso di combattere le "attività separatiste" legate al Dalai Lama, il leader spirituale buddista in esilio in India dal 1959 e contro la cui influenza sul Tibet la Cina ha combattuto per anni, investendo massicciamente nella regione dopo le proteste del 2008 contro il regime comunista.

A oggi le manifestazioni sono praticamente scomparse, fatta eccezione per i tragici gesti di alcuni monaci buddisti, fedeli al Dalai Lama, che negli ultimi anni si sono dati fuoco per protesta.

Sostenibilità e sviluppo

A differenza delle precedenti visite, questa volta Xi ha spostato l'attenzione dalla questione separatismo e sicurezza interna ai dossier interni puntando sui temi della stabilità e dello sviluppo.

Secondo Junfei Wu, vice direttore del think tank Tianda Institute di Hong Kong, "l'adattamento del buddismo tibetano alla società socialista" e il rafforzamento dell'unità etnica, con la promozione di un'educazione ideologica, sono le priorità di Xi in Tibet. "La sinizzazione delle religioni è già una pietra angolare della politica religiosa del governo centrale per forgiare una identità cinese comune", ha spiegato l'analista, citato dal South China Morning Post, aggiungendo che "è portata avanti non solo in Tibet ma anche in Xinjiang e Mongolia Interna".

Sul fronte dello sviluppo, invece, Xi è intenzionato ad attuare grandi progetti di infrastrutture per spingere la crescita economica e l'occupazione nella regione.

I dati ufficiali mostrano che il settore pubblico impiega oltre il 40% della forza lavoro tibetana e gli analisti osservano che è necessario rivedere il modello di sviluppo per renderlo più sostenibile.