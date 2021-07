In Alaska un uomo ha resistito per una settimana alle aggressioni di un orso bruno

AGI - Un uomo che ha resistito agli attacchi di un orso bruno per un'intera settimana in Alaska si sta riprendendo dalle ferite dopo essere stato trovato in un campo, ha riferito la guardia costiera degli Stati Uniti.

L'equipaggio di un elicottero che effettuava un volo di routine sulla costa dell'Alaska ha avvistato una scritta SOS sul tetto di una cabina venerdì scorso. Quando è tornato per ispezionare il messaggio, l'equipaggio ha visto un uomo alzare le mani in aria.

Il salvataggio

Questo gesto "è considerato a livello internazionale come un segnale di aiuto", ha spiegato la guardia costiera aggiungendo che "i membri dell'equipaggio sono scesi e si sono messi in contatto con l'individuo che aveva bisogno di assistenza medica dopo essere stato attaccato da un orso pochi giorni prima".

La vittima ha riportato una ferita alla gamba e contusioni al busto. Ha detto alle autorità che per una settimana è stato molestato dall'orso che tornava al suo campo ogni notte. L'uomo è stato portato nella vicina città di None per essere curato per le ferite riportate.