Il mega oblò di Bezos dal quale guardare la Terra dallo spazio

AGI - Tutto pronto per l'impresa del miliardario Jeff Bezos che alle 15 ora italiana, volerà nello spazio a bordo del lanciatore suborbitale New Shepard, per partecipare al primo volo turistico della sua società Blue Origin, nel 52esimo anniversario dell'allunaggio dell'Apollo 11.

New Sherard ha degli oblò straordinariamente grandi, i più ampi mai mandati nello spazio, e offrirà ai passeggeri una vista mirabolante del pianeta Terra. Del resto, Bezos lo ha detto quando ha annunciato su Instagram che sarebbe stato uno dei passeggeri del primo volo commerciale di Blue Origin: "Vedere la Terra dallo spazio ti cambia e cambia il tuo rapporto con il pianeta e con l'umanità".

Insieme a Bezos, dalla pista di lancio situata vicino a Van Horn in Texas, partiranno con lui il fratello Mark e due astronauti da 'record: il più giovane e il piu' anziano della storia. Il 18enne olandese Oliver Daemen, appassionato di volo, è stato selezionato dopo che il vincitore anonimo dell'asta lanciata per il posto da passeggero pagante (il costo del 'biglietto' è stato 28 milioni di dollari) ha deciso di rinunciare per incompatibilità con la sua agenda di lavoro. Il facoltoso padre di Oliver, il finanziere Joes Daemen, Ceo di Somerset Capital Partners, era l'autore della seconda maggiore offerta nell'asta e ha regalato il posto al figlio.

L'astronauta più anziana sarà, invece, l'82enne americana Wally Funk, che ha letteralmente aspettato tutta la vita questa occasione: aviatrice, nel 1961 era stata coinvolta nel programma di addestramento femminile della Nasa, Mercury 13, che puntava alla selezione di donne astronauta da mandare in orbita. In 13 riuscirono a passare, lei compresa, ma l'iniziativa venne cancellata in poco tempo e nessuna delle partecipanti fu mai mandata nello spazio.

"Sono eccitato. La gente continua a chiedermi se sono nervoso. Non sono molto nervoso, sono curioso. Voglio sapere cosa impareremo", ha detto il fondatore di Amazon intervistato dalla Cbs News, a poche ore dal lancio. Bezos è stato, però, battuto sul tempo dal fondatore del gruppo Virgin, Richard Branson, che ha già conquistato il titolo di primo "turista spaziale", a bordo della SpaceShipTwo Unity, della sua Virgin Galactic, nel volo dell'11 luglio.