Fermata a Teheran l'attivista Narges Mohammadi

AGI - Una delle più note attiviste per i diritti umani iraniane, Narges Mohammadi, è stata fermata a Teheran insieme ad almeno altri cinque, tra attivisti e sindacalisti, mentre partecipava a una manifestazione di solidarietà con le proteste da giorni in corso nella provincia del Khuzestan, in ginocchio per la mancanza di acqua, e in cui sono stati uccise almeno tre persone.

Lo riferisce la Bbc in farsi, che riporta anche il video di Mohammadi durante la manifestazione, organizzata oggi davanti al ministero dell'Interno e a cui hanno preso parte una trentina di persone.

Già collaboratrice dell'avvocatessa e Premio Nobel Shirin Ebadi e lei stessa candidata al prestigioso riconoscimento per il suo impegno nella lotta a favore dei diritti in Iran, su Mohammadi pende una recente condanna - ancora non eseguita - a 30 mesi di detenzione e 80 frustrate per "diffusione di propaganda" contro la Repubblica islamica.

Il fermo di oggi non appare legato a questa vicenda e i suoi collaboratori auspicano che Mohammadi venga, quindi, presto rilasciata.