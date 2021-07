Dopo la gaffe sull'alluvione, il candidato Cdu alla cancelleria scivola nei sondaggi 

In Germania i morti sono almeno 156. La cancelliera tedesca in visita a un villaggio della Renania-Palatinato promette aiuti e ricostruzione: "Disastro surreale, non sappiamo ancora il numero dei dispersi". Il governatore Cdu Laschet si scusa per aver riso sul luogo del disastro. In Austria allerta inondazioni per il Danubio