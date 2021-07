due atleti positivi dentro il villaggio olimpico di tokyo

AGI - Sono due gli atleti positivi oggi al Covid-19 tra i residenti del villaggio olimpico di Tokyo. Non sono stati ancora resi noti nazionalità e discipline dei due, mentre il caso segnalato ieri non sarebbe un atleta. Tutti e tre farebbero parte dello stesso team, quindi il focolaio sarebbe circoscritto a questa squadra. Dall'arrivo delle delegazioni nella capitale del Giappone, sono quattro in totale i positivi, uno esterno al villaggio.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha anche confermato che uno dei suoi membri, il sudcoreano Seung Min Ryu, è risultato contagiato. Martedì e mercoledì i 102 membri dell'organismo si riuniranno in un palazzo della capitale giapponese per l'assemblea generale dell'organizzazione.

A cinque giorni dall'apertura dei Giochi, i casi dunque stanno aumentando, anche se rimangono marginali rispetto al numero totale dei partecipanti. La capacità del villaggio olimpico è di 17.000 persone.

Il Cio ha calcolato che solo 6.700 persone vivranno contemporaneamente dentro il villaggio. Questo picco di presenza dovrebbe essere raggiunto a metà dei Giochi, all'inizio di agosto.