Boris Johson in isolamento dopo un caso di Covid nel governo  

AGI - La prossima settimana il primo ministro britannico, Boris Johnson, parteciperà di persona solo alle "attività di governo essenziali" dopo essere stato identificato come "contatto prossimo" del ministro della Salute, Sajid Javid, risultato positivo al Covid-19. Lo riferisce Downing Street.

Johnson e il ministro delle Finanze, Rishi Sunak, anch'egli identificato come "contatto prossimo" di Javid, dovranno seguire un protocollo sperimentale del governo che consentirà a loro di continuare a lavorare. Entrambi dovranno però sottoporsi a test giornalieri e isolarsi quando non impegnati in attività di governo. La notizia arriva alla vigilia della rimozione in Gran Bretagna di quasi tutte le restrizioni che erano state varate per arginare il contagio.

L'affondo dei laburisti

La scelta ha subito scatenato le ire del partito laburista. "È un obbligo legale isolarsi" dopo essere entrati in contatto con una persona positiva, ricorda su Twitter la numero due del Labour, Angela Rayner, "violando le regole il primo ministro e il Cancelliere dello Scacchiere hanno dato a milioni di persone un assegno in bianco per ignorare anch'esse le regole. Pericoloso e stupido".

"Scusate il linguaggio non parlamentare ma questo fa solo inc... Non seguire le regole che loro stessi hanno creato e che si aspettano i cittadini seguano", prosegue Rayner, "questo governo tratta lo popolazione con disprezzo e pensa di essere al di sopra della legge, credono che le regole non si applichino a loro". "Una linea privilegiata per i contratti per i dispositivi di protezione, una linea privilegiata per i contratti per i test e adesso una linea privilegiata per non doversi isolare dopo essere stati segnalati", conclude Rayner, "un governo di imbroglioni e truffatori che raggira l'opinione pubblica".