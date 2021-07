Aereo scompare dai radar in Siberia, tutti sopravvissuti i 17 a bordo

AGI - Un aereo con 17 persone è scomparso dai radar e ha fatto un atterraggio d'emergenza vicino a Tomsk, in Siberia, ma passeggeri e membri dell'equipaggio sono sopravvissuti. A riferirlo è stato il ministero delle Emergenze dopo che il velivolo è stato localizzato. L'aereo, un Antonov-28 della compagnia locale 'Siberia legkaya aviazia' (Aviazione leggera siberiana), era decollato da Kedrovy e sarebbe dovuto atterrare a Tomsk ma poco prima è uscito dai radar e ha attivato i segnali di emergenza. A bordo c'erano 14 passeggeri, tra cui quattro bambini, e tre membri dell'equipaggio. Alle ricerche hanno partecipato due elicotteri.

L'incidente nella Kamchatka

All'inizio del mese, un An-26 era precipitato nella regione orientale russa della Kamchatka, causando la morte delle 28 persone a bordo. Gli Antonov - coinvolti in diversi incidenti negli ultimi anni - sono aerei di produzione sovietica ancora in uso in tutta l'ex Urss sia per il trasporto civile che per quello militare.