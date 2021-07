Un turista spaziale di 18 anni per il primo volo targato Blue Origin

AGI - Il 20 luglio un 18enne volerà nello spazio nell'ambito del primo volo turistico della Blue Origin di Jeff Bezos. Lo ha annunciato la società del fondatore di Amazon, precisando che sarà il piu' giovane astronauta della storia. Oliver Daemen, ospite pagante, ha finito le scuole secondarie nel 2020 e ha un brevetto da pilota. Come ha spiegato l'ad di Blue Origin, Bob Smith, il lancio del 20 luglio "segna l'inizio delle operazioni commerciali per (la navicella) New Shepard e Oliver rappresenta una nuova generazione di persone che ci aiuteranno a costruire una strada verso lo spazio".

Per il 18enne Daemen, appassionato dello spazio da quando aveva quattro anni, sarà la realizzazione di un sogno: il giovane, che a settembre inizierà a studiare fisica e management dell'innovazione all'Università di Utrecht, volerà a bordo della navicella insieme a Jeff Bezos e al fratello Mark e con l'82enne Wally Funk. Quest'ultima, che sarà la più anziana astronauta a imbarcarsi in una simile impresa, ha letteralmente aspettato tutta la vita questa occasione: aviatrice, nel 1961 era stata coinvolta nel programma di addestramento femminile della Nasa, Mercury 13, che puntava alla selezione di donne astronauta da mandare in orbita. In 13 riuscirono a passare, lei compresa, ma l'iniziativa venne cancellata in poco tempo e nessuna delle partecipanti fu mai mandata nello spazio.