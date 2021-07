Cina, almeno otto i morti nel crollo di un albergo a Suzhou

AGI - E' di almeno otto morti il bilancio del crollo di un albergo avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Suzhou, nella Cina orientale. Nel crollo dell'albergo, il Four Seasons Kaiyuan Hotel, erano rimaste intrappolate 23 persone: nove di loro risultano ancora disperse e una è rimasta illesa, mentre altre cinque recuperate dai soccorritori sono in condizioni stabili.

L’hotel aperto nel 2018 è dotato di 54 stanze insieme a una sala banchetti e sale conferenze. Le autorità hanno assicurato che "non si stanno risparmiando sforzi per curare i feriti", sottolineando che indagini sono in corso sulla causa del disastro.

Suzhou, a un centinaio di km da Shanghai, è una popolare destinazione turistica che attrae per i suoi canali e giardini centenari.

A marzo 29 persone erano morte nel crollo di un albergo adibito per la quarantena contro il Covid-19 a Quanzhou, nel sud del Paese. Si era poi scoperto che l'edificio aveva tre piani in più rispetto al progetto autorizzato.