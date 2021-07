A Manchester è stato sfigurato il murale dedicato a Rashford

AGI - Un murale raffigurante Marcus Rashford è stato sfigurato a Manchester dopo la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Italia in cui l'attaccante dello United ha fallito uno dei rigori decisivi. Dopo le offese razziste rivolte al 23enne e a Saka e Sancho per i loro errori dal dischetto, è arrivata la notizia di questo atto di vandalismo.

The Marcus Rashford mural in Withington this morning after graffiti was daubed on it last night #CapitalReports pic.twitter.com/E1fCDTrtbQ