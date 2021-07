Elon Musk vive in una casa prefabbricata da 50 mila dollari

AGI - Il secondo uomo più ricco al mondo vive in affitto in una casa prefabbricata grande meno di quaranta metri quadrati e del valore di 50 mila dollari. Un cubo grigio, con una porta laterale. È l’altra faccia di Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, con un patrimonio personale, secondo Forbes, di più di 167 miliardi di dollari.

Secondo quanto hanno scoperto i media americani, la residenza principale di Musk è in una casetta a Boca Chica, Texas, che ha preso in affitto dalla sua stessa compagnia, SpaceX.

È in questo prefabbricato che passa gran parte del tempo, per seguire i lavori legati al programma spaziale di cui la sua azienda è una delle protagoniste in collaborazione con la Nasa. In realtà, Musk ha anche una super villa in California, ma è usata part-time.

L’unica abitazione di proprietà - ha ammesso su Twitter. - è quella per gli eventi speciali nella Bay Area. Se la vendessi, sarebbe uno spreco, a meno che non ci vivesse una famiglia numerosa, cosa che un giorno potrebbe succedere”.

“Teslarati”, sito web che riporta notizie legate alla Tesla, ha scritto che l’abitazione dove Musk vive principalmente è questa casa prefabbricata di meno di quaranta metri quadrati. “Sì - ha confermato il miliardario, rispondendo a un messaggio che citava i ‘moduli abitativi’ realizzati da un'azienda - vivo in una casa da 50 mila dollari, ma non questa in particolare”, riferendosi alla casetta mostrata nel video.