In Canada caldo record a 49,5 gradi e decine di anziani morti 

AGI - In Canada un caldo mai registrato prima nella storia: nella città di Lyttom, nella Columbia britannica, il termometro ha superato alle 16,20 i 49,5 gradi. Lo ha riferito il servizio meteorologico, mentre l'associazione Environment and Climate Change Canada ha commentato su Twitter che "sono stati battuti i record di temperatura giornalieri e di tutti i tempi per il terzo giorno consecutivo". La temperatura record corrisponde a 121 gradi Fahreneit.

Decine di morti

Decine di morti improvvise soprattutto fra le persone anziane sono la conseguenza dell'ondata di caldo senza precedenti che sta colpendo in questi giorni la regione di Vancouver, nell'Ovest del Canada.

La Polizia Federale e quella locale della città di Vancouver hanno annunciato che almeno 134 persone sono morte improvvisamente a partire da venerdì scorso.

Temperature stabilmente sopra i 30 gradi

Il termometro è stabilmente sopra i 30 gradi da molti giorni, contro una media che in questo periodo dell'anno in quella zona non supera i 21 gradi.

Anche nella stazione sciistica di Whistler, a nord di Vancouver, il termometro ha segnato 42 gradi.