In Gran Bretagna contagi ai massimi da febbraio per la variante Delta

AGI - Nelle ultime 24 ore nel Regno Unito sono stati registrati 18.270 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dal 5 febbraio. I decessi sono stati 23.

Venerdì il numero di nuovi positivi al Covid era stato di 15.810. Nel Regno Unito, l'epidemia è tornata a correre a causa della variante Delta.

Grazie tuttavia alla campagna di vaccinazione (l'83,7% di adulti ha ricevuto almeno una dose e il 61,2% entrambe), il numero di morti è rimasto stabile.

Intanto, la Nuova Zelanda ha sospeso per tre giorni la "bolla aerea" che consentiva i collegamenti aerei senza quarantena con l'Australia in seguito alla nuova impennata dei contagi da nuovo coronavirus che ha portato al confinamento di Sydney. Lo ha annunciato il ministro neozelandese competente per la lotta al Covid-19, Chris Hipkins, il quale ha spiegato che la sospensione serve ad adottare le contromisure necessarie a "rendere la bolla più sicura".