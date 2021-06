Attacco con coltello in Baviera, "almeno tre morti"

AGI - È di almeno tre morti e sei feriti il bilancio dell'attacco con coltello avvenuto nel centro di Wurzburg, in Baviera. Lo scrive La Bild. La polizia ha confermato che ci sono vittime ma non ha ancora comunicato un bilancio preciso. L'aggressore è stato neutralizzato con un colpo di pistola alla gamba.

Sui social media circolano brevi video che mostrano un uomo di origini africane che brandisce un coltello e i passanti che tentano di fermarlo. Il centro della città è stato transennato ma non c'è più pericolo per la popolazione e il sospetto, arrestato, non avrebbe avuto complici, spiega la polizia.