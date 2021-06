L'ayatollah Khamenei vaccinato con farmaco 'Made in Iran'

AGI - Seyyed Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran, ha ricevuto la prima dose di Cov-Iran Barekat, il vaccino sviluppato in Iran. Il presidente dell'Accademia iraniana delle scienze mediche (Iap), Seyed Alireza Marandi, aveva rivelato che, a giorni, l'ayatollah avrebbe ricevuto il vaccino “autoctono”.

“Il leader della rivoluzione islamica ha insistito nel volere il vaccino iraniano - ha detto Marandi -. Questo vaccino è il risultato degli sforzi di giovani scienziati iraniani e crea un alto livello di immunità”.

L'ayatollah Khamenei, ha proseguito Marandi, aveva posto due condizioni per ricevere il vaccino: in primo luogo, la vaccinazione sarebbe dovuta avvenire secondo le norme che valgono per tutti i cittadini; in secondo luogo, il vaccino avrebbe dovuto essere iraniano.

“Questo - ha specificato Marandi - è stato il motivo per cui ha rifiutato di ricevere vaccini stranieri quando è iniziata la vaccinazione di individui sopra gli 80 anni in Iran”. (AGI)