L'annuncio di Biden: "Trovato l'accordo sul piano infrastrutture

AGI - "Abbiamo trovato un accordo" sul piano per le infrastrutture. Lo annuncia il presidente Usa Joe Biden via Twitter, dopo aver ricevuto una delegazione bipartisan di senatori alla Casa Bianca.

L'accordo "creerà milioni di posti di lavoro americani e ci consentirà di competere nel mondo", ha assicurato Biden, sottolineando come "non ci sia nulla che l'America non riesca a fare se e' unita".

"Cinque democratici e cinque repubblicani si sono messi insieme e hanno delineato un accordo che creerà milioni d i posti americani", sottolinea Biden. Il presidente ha annunciato l'intesa bipartisan anche parlano alla Casa Bianca insieme alla delegazione di parlamentari che ha incontrato. "Abbiamo un accordo", ha rimarcato, sottolineando che si tratta di un compromesso ("per entrambe le parti") e che dunque non contiene tutto quello che aveva promesso. Ma "lo sottoscrivo", ha precisato.

L'ala liberal dei dem ha esortato il presidente ha rinunciare all'accordo con i repubblicani, perché contrari a una misura ridotta.

Il capo della Casa Bianca ha fatto sapere che si impegnerà per ottenere comuque a un pacchetto più ampio e ha tenuto a ringraziare i parlamentari che hanno consentito questo accordo. "Hanno la mia parola - ha assicurato - confermerò quello che è stato proposto. Loro mi hanno dato la loro di parola. Per me è abbastanza".

Il leader di minoranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, non ha però risposto ad una domanda dei cronisti sul suo appoggio all'intesa. Incalzato mentre andava a pranzo, ha preferito non commentare.