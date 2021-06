Record di vaccinazioni in India: in un giorno 8,59 milioni di dosi

AGI - Impressionante spinta alla campagna di vaccinazione in India: nel primo giorno in cui i vaccini sono stati resi disponibili e gratuiti per tutti gli adulti con più di 18 anni, sono state vaccinate un numero record di persone, 8,59 milioni, che si sono avvicendati fino a tarda notte nelle strutture messe a disposizione del governo.

Adesso però il timore è che il Paese non riesca a tenere un ritmo così intenso, non solo per le difficoltà logistiche, ma anche per la disponibilità delle dosi.

Nel subcontinente indiano, è stata somministrato una media di 3,5 milioni di vaccinazioni al giorno la scorsa settimana, il 7,4% in più rispetto alla settimana precedente.