Spielberg stringe un accordo con Netflix per la produzione di diversi film all'anno

AGI - Steven Spielberg ha siglato un accordo con Netflix per la produzione di film tramite la sua società Amblin Partners. La parterniship con il regista premio Oscar è stata lungamente cercata dal responsabile dei contenuti di Netflix, Ted Sarandos. L'intesa non prevede necessariamente film diretti da Spielberg.

"In Amblin lo storytelling sarà sempre al centro dei nostri progetti. C'e' l'incredibile opportunità di raccontare nuove storie e raggiungere il pubblico in nuovi modi - ha commentato in una nota il regista - questa nuova strada per i nostri film sarà estremamente appagante e non vediamo l'ora di iniziare".

Amblin e Netflix hanno già collaborato con il film 'The Trial of Chicago 7', film del 2020 diretto da Aaron Sorkin che ha ottenuto 6 nomination agli Oscar.