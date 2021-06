Londra non ha dubbi: la finale degli Europei si giocherà a Wembley

AGI - Il governo britannico insiste che la finale dei campionati Europei di calcio si giocherà a Wembley. Lo ha detto all'AGI un portavoce del Dipartimento del governo per il digitale, la cultura, i media e lo sport: "La semifinale e la finale si giocheranno a Wembley. Noi siamo totalmente focalizzati sull'obiettivo di organizzare questo evento in maniera completamente sicura e protetta".

Il portavoce non ha voluto rispondere invece alla domanda se ritiene che l'Europa spingerà per cambiare il Paese dove si svolgeranno gli attesi match, visto anche il fatto che l'Olanda ha rifiutato di accogliere i tifosi del Galles. "Non posso commentare a questo riguardo adesso", è stata la risposta.