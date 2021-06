In Francia si torna ai concerti e in discoteca

AGI - In Francia ripartono il 30 giugno i concerti con pubblico in piedi, mentre i locali notturni potranno riaprire dal 9 luglio. Il governo ha deciso di "riaprire i concerti in piedi dal 30 giugno dietro presentazione di un pass sanitario con una capienza al 75% dei luoghi al chiuso e del 100% all'aperto", ha affermato la ministra della Cultura, Roselyne Bachelot dopo un incontro all'Eliseo con professionisti del settore.