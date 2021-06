Carlo vuole impedire che il figlio di Harry e Meghan diventi principe

AGI - Il principe Carlo intende 'sfoltire' i ranghi della monarchia una volta diventato re, impedendo che il figlio di Harry e Meghan diventi principe.

Il piano ha fatto infuriare i Sussex spingendoli a rilasciare dall'altra parte dell'Atlantico durissime accuse nei confronti suoi e della Famiglia reale.

E' quanto rivela il Daily Mail, citando fonti vicine alla coppia secondo cui Carlo ha fatto sapere loro di voler modificare i documenti legali in modo che il figlioletto di due anni non possa ottenere il titolo che gli sarebbe spettato di diritto.

Una volontà di risparmio

Il figlio di Elisabetta II ritiene necessario ridurre il numero di reali con ruolo attivo, nella convinzione che la popolazione non voglia pagare per una monarchia in continua espansione. I dettagli del piano non sono stati rivelati ma sono circolate voci sul fatto che solo gli eredi al trono e i loro più stretti familiari riceveranno pieni titoli, sostegno finanziario pubblico e la protezione della polizia.