Inaugurato a New York un busto di George Floyd

AGI - Un busto dedicato a George Floyd è stato inaugurato oggi a Brooklyn, nel giorno dedicato in Usa alla fine della schiavitù. Alla cerimonia ha partecipato Terrence Floyd, fratello dell'afroamericano di 46 anni ucciso dalla polizia a Minneapolis, Minnesota, il 25 maggio di un anno fa.

Lo aspetta Unione Square

Il busto, raffigurante il volto di Floyd, realizzato dall'artista Chris Carnabuci, nelle prossime settimane verra' spostato a Union Square, nel cuore di Manhattan.

Questo è solo uno dei monumenti dedicati a Floyd che vengono inaugurati in questi giorni negli Stati Uniti. A Newark, New Jersey, da mercoledì all'ingresso della sede del municipio c'è una statua in bronzo che raffigura Floyd seduto su una panchina.