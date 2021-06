Un fattorino di New York viene accoltellato, ma lui si rialza e termina consegna

AGI - I 'delivery guy', che fanno consegne di cibo a domicilio a bordo di bici elettriche, sono una presenza costante per le strade di New York. Sfrecciano a qualsiasi ora. Ma il ‘fattorino' di Brooklyn, un asiatico di 53 anni, verrà probabilmente ricordato come il delivery guy più professionale della Grande Mela: domenica pomeriggio, mentre in bici stava raggiungendo un cliente nella zona di Fulton Street, a Brooklyn, per portargli una cena asiatica, l’uomo è stato raggiunto alle spalle da un ciclista con felpa verde e maschera da sci.

“Che è successo?”, ha chiesto lo sconosciuto, prima di accoltellare più volte alla schiena il tipo delle consegne. L’aggressore si è poi allontanato. Il fattorino, pur insanguinato, invece di chiedere aiuto si è rialzato, è salito sulla sella della bici e si è diretto a casa del cliente per completare la consegna.

Solo dopo è andato in ospedale dove è stato ricoverato per le ferite. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, la polizia ha chiesto l’aiuto di testimoni. L’accoltellamento potrebbe essere l’ennesimo episodio di crimine d’odio che, da settimane, sta prendendo di mira la comunità asiatica a New York.