Ginevra blindata per il summit Biden-Putin

AGI - Per qualche giorno i ginevrini dovranno rinunciare ai tradizionali picnic nel Parc de La Grange. L'accesso ai venti ettari di verde tra i quali sorge la villa del '700 che ospitera' il vertice tra i presidenti di Usa e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin, sarà chiuso fino a giovedì 17 giugno e l'intera area è stata circondata da palizzate con filo spinato.

Le misure di sicurezza disposte dal Consiglio Federale, l'esecutivo elvetico, prevedono lo schieramento di mille membri delle forze armate, che saranno responsabili della protezione degli edifici diplomatici stranieri e forniranno sostegno logistico alla polizia cantonale nei trasporti aerei e lacustri. L'aeronautica militare svizzera sara' poi dispiegata per la protezione dello spazio aereo sopra Ginevra, che sarà' chiuso dal 15 al 17 giugno, e per la sorveglianza dall'alto.

Il 16 giugno, giorno del summit, sarà creato un cordone di sicurezza, dalle quattro del mattino alla mezzanotte, che abbraccera' il lago e i lungolaghi dalla Quai Wilson fino alla Quai Gustav Ador, inclusi i parchi La Grange ed Eaux-Vives. Le autorità cittadine hanno chiesto a tutti i cittadini di lavorare da casa, quando possibile. Le manifestazioni di ogni genere saranno vietate nel giorno del vertice.

Il summit durerà quattro cinque ore

Durerà quattro/cinque ore (pause comprese) il faccia-a-faccia tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden. Lo ha anticipato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

L'arrivo dei protagonisti a Villa La Grande, eè previsto per le 13, accolti dal presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin.



Il tempo di saluti e convenevoli, poi l'inizio dei colloqui, davanti al caminetto nella biblioteca della villa, alle 13:15. Il vertice si allargherà alla presenza dei componenti delle delegazioni a partire dalle 14:30. Pausa alle 16:15, poi si riprende, e nel pomeriggio gli incontri dei presidenti con i rispettivi pool giornalistici.

L'incontro di Putin con la stampa russa è previsto per le 18:00. Non è prevista alcuna conferenza stampa finale. Biden nei giorni scorsi ha tagliato corto: "Non è una gara a far vedere chi e' piu' bravo davanti alla stampa".

Alla vigilia la moglie e la figlia vedono Navalny

Alla vigilia del summit tra il presidente Usa, Joe Biden, e Valdimir Putin, la moglie di Aleksei Navalny, Yulia, e la figlia Dasha hanno fatto sapere che sono riuscite a vedere brevemente il blogger russo nella colonia carceraria dove e' detenuto.

Le due hanno anche pubblicato una foto fuori dal carcere. Il dissidente e' da 5 mesi dietro le sbarre, dopo aver subito un tentativo di avvelenamento in Germania. "Le persone che sono in questa foto sono felicissime perche' hanno appena visto il papa' e il marito", scrivono nel post su Instagram madre e figlia.

Biden è stato molto duro sul trattamento riservato da Putin al dissidente, arrivando a dire che il capo del Cremlino è "un killer".