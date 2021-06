Slitta di un mese il 'Freedom Day' inglese. BoJo: "Ragionevole aspettare"

AGI - Il 'Freedom day' del Regno Unito, cioé il giorno in cui saranno revocate tutte le restrizioni anti- Covid, sarà rinviato "fino a 4 settimane". Lo ha annunciato il premier britannico, Boris Johnson, confermando così le anticipazioni dei media. Il 'Freedom day' era previsto il prossimo 21 giugno. Con questa decisione, ha spiegato Johnson in una conferenza stampa, "diamo qualche settimana in più al servizio sanitario per vaccinare coloro che ne hanno bisogno".

"E' ragionevole" aspettare un altro po': lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, annunciando che le attuali restrizioni anti-Covid resteranno in vigore fino al 19 luglio. Johnson ha tuttavia precisato che fra due settimane si farà' un punto e che il governo si riserva la possibilità' di anticipare l'allentamento, che era inizialmente previsto per il 21 giugno. A ogni modo, ha sottolineato Johnson, il rinvio non dovrebbe andare oltre 4 settimane.

Paura per la variante Delta

"Siamo preoccupati dalla variante Delta (indiana, ndr), nelle zone del Paese più colpite i casi raddoppiano ogni settimana". Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, annunciando il rinvio "fino a 4 settimane" del 'Freedom day', ovvero il giorno in cui tutte le restrizioni anti-Covid saranno revocate.

"Non possiamo eliminare il Covid, dobbiamo imparare a conviverci" ha aggiunto annunciando che le attuali restrizioni anti-Covid restaranno in vigore fino al 19 luglio, anziché fino al 21 giugno prossimo, come inizialmente previsto. Johnson ha inoltre affermato che allo stato attuale non si può escludere che possa emergere una nuova variante del virus. Il premier ha quindi evidenziato l'importanza di una vaccinazione completa.

Nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato 7.742 nuovi casi e 3 morti di Covid. Nel Paese sono quasi 42 milioni le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino e quasi 30 milioni quelle che hanno ricevuto entrambe le dosi.