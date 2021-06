Il video di Macron preso a schiaffi durante una visita nella Drome

AGI - Emmanuel Macron ha ricevuto uno schiaffo da un uomo cui il presidente francese si era avvicinato per i saluti di rito. L'uomo è riuscito a colpire il presidente francese nonostante le transenne che li separavano. È stato Macron sta compiendo un tour nel dipartimento della Drome, seconda tappa del suo "tour de France dei territori" e ad un certo punto si è avvicinato a un gruppo di astanti che lo volevano salutare. Ma da uno di questi è stato spiacevolmente sorpreso. Il video circola sui social. Il fatto è stato confermato dall'Eliseo.

ALERTE INFO - Le président de la République Emmanuel Macron a été giflé au cours de son déplacement dans la Drôme, ce mardi. Deux personnes ont été interpellées (BFMTV). pic.twitter.com/ArGN4MRNgQ — Le Globe (@LeGlobe_info) June 8, 2021

Serve un "sussulto repubblicano, ad essere in gioco sono le fondamenta della nostra democrazia" ha detto il premier francese Jean Castex in merito all'accaduto. "La democrazia è dibattito, dialogo, confronto, disaccordi legittimi. Ma non può in alcun modo essere violenza, aggressione verbale e ancora meno aggressione fisica", ha aggiunto Castex commentando a caldo l'episodio all'Assemblea Nazionale.