Una 22enne ha vinto un milione di dollari grazie alla lotteria dei vaccini in Ohio

AGI - Abbigail Bugenske, 22 anni, ha vinto un milione di dollari grazie alla lotteria "vax-a-milion" organizzata dallo Stato americano dell'Ohio e volta a premiare alcuni fortunati cittadini che si sono sottoposti al vaccino anti Covid dall'inizio della campagna. ​

Oltre alla giovane neolaureata in ingegneria aerospaziale, che vive vicino a Cleveland, verranno fatti altri quattro sorteggi per un totale di 5 milioni di dollari. I partecipanti al concorso, compresi anche quelli in attesa di ricevere la seconda dose, sono stati poco meno di tre milioni.

A cinque studenti, tra i 12 e i 17 anni, verranno invece consegnate altrettante borse di studio per l'Università. Il primo a vincere è stato Joseph Costello, quattordicenne di Englewood, vicino a Dayton, il cui nome è stato estratto su oltre 104.000 iscrizioni. Concorsi simili sono stati indetti in altri luoghi degli Stati Uniti, New York e California compresi.