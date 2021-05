"L'America è tornata, l'economia è in moto", dice Biden

AGI - "L'America è tornata, è in moto". Cosi' il presidente Joe Biden, durante un discorso sull'economia al Cuyahoga Community College di Cleveland, nell'Ohio, parlando davanti a cartelli con lo slogan "Il piano dei colletti blu per l'America".

"Abbiamo girato la sorte di una pandemia unica in 100 anni - ha rimarcato Biden - e ora abbiamo di fronte una domanda: quale economia vogliamo costruire per il futuro? Cosa vogliamo fare? Io penso che questa sia la nostra occasione per ricostruire l'economia dal basso verso l'alto". Il presidente ha dunque sottolineato l'impegno della sua amministrazione per rilanciare l'occupazione e combattere la pandemia con la campagna di vaccinazione.

"I casi di Covid sono in calo. Le morti sono in calo - ha insistito Biden - le richieste di disoccupazione sono in calo. La fame è in calo. Le vaccinazioni sono in aumento. I posti sono in aumento. La crescita sale. Per metterla piu' semplicemente, l'America e' tornata, l'America e' in moto".