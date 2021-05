Sospendere tutti i voli nello spazio aereo bielorusso? L'Ue ci pensa

AGI - Il dirottamento del volo Ryanair Atene-Vilnius a Minsk per l'arresto del giornalista dissidente bielorusso Roman Pratasevich, sarà sollevata nella prossima riunione del Consiglio europeo, in programma questa sera. "L'Ue valuterà le conseguenze di questa azione, compresa l'adozione di misure contro i responsabili", ha annunciato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell.

"Chiediamo l'immediata liberazione dell'onorevole Pratasevich. Nell'attuare questo atto coercitivo, le autorità bielorusse hanno messo a repentaglio la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. È necessario condurre un'indagine internazionale su questo incidente per accertare eventuali violazioni delle regole dell'aviazione internazionale", ha aggiunto Borrell.

© MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP Lukashenko

Tra le sanzioni contro la Bielorussia che i capi di Stato e di Governo dell'Ue prenderanno in considerazione vi sono l'interdizione a Belavia, la compagnia aerea nazionale bielorussa di proprietà statale, di atterrare negli aeroporti dell'Ue; la sospensione di tutti i voli delle compagnie aeree dell'Unione nello spazio aereo bielorusso; e sospendere tutto il transito, compreso quello terrestre, dalla Bielorussia all'Ue. È quanto riferiscono fonti di Bruxelles, citate da Politico.eu. Gli ambasciatori della Nato si riuniranno invece domani per discutere del caso.

"Molte compagnie aeree non sorvoleranno più quegli spazi aerei dove si viene intercettati per prelevare un cittadino bielorusso che portava avanti una battaglia per la libertà e la democrazia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a un webinar sulla direttiva europea per il salario minimo, parlando del dirottamento del volo Ryanair avvenuto ieri nei cieli della Bielorussia.

"Quello che è accaduto non è accettabile, siamo al dirottamento di Stato", ha aggiunto il ministro degli Esteri italiano. "L'Ue rispetto a quello che sta accadendo deve essere unita: non facciamoci dividere da attori terzi perché è su questa divisione che si gioca l'arroganza di chi ne vuole approfittare".

Secondo il ministro degli Esteri bielorusso, la Bielorussia ha "agito legalmente rispettando in pieno le regole internazionali", per questo Minsk respinge al mittente le accuse dell'Occidente.