Il reattore numero 4 di Chernobyl si è risvegliato

AGI - Si e' "risvegliato" il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, esploso nel 1986. Più precisamente, spiega alla rivista 'Science' Neil Hyatt, chimico dei materiali nucleari all'Università di Sheffield, sono riprese reazioni di fissione nucleare. "È come se ci fossero tizzoni in un barbecue", ha affermato lo scienziato. "I sensori stanno registrando un crescente numero di neutroni, segnale di una fissione", ha detto Anatolii Doroshenko dell'Istituto ucraino per la sicurezza nucleare, nel corso di un confronto la settimana scorsa sullo smantellamento del reattore.

"Ci sono molte incertezze - ha aggiunto il collega Maxim Saveliev - ma non possiamo escludere la possibilità di un incidente". Ad ogni modo, ha chiarito Saveliev, la crescita di questi neutroni è lenta e quindi ci sono anni di tempo per intervenire neutralizzando i rischi.

Il reattore 4 fu all'origine del disastro avvenuto il 26 aprile 1986. È stato rinchiuso in un enorme sarcofago di cemento armato ricoperto da una volta in acciaio rinforzata da 36.000 tonnellate di calcestruzzo. Nel novembre 2016 il "sarcofago" e' stato sostituito da una nuova struttura di contenimento.