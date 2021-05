Elon Musk ha detto di avere la sindrome di Asperger

AGI - Lungamente preannunciato e atteso, Elon Musk sabato notte è salito sul palco del "Saturday Night Live" (Snl), il varietà comico più longevo d'America, trampolino di lancio di molte star degli ultimi anni. L'eccentrico miliardario -ceo di Tesla ed Exploration Technologies Corp., ovvero SpaceX, una delle persone più ricche del pianeta - si è preso in giro, ha persino scherzato sul nome del figlio "X A-12 ("Si pronuncia gatto che corre sulla tastiera") e poi ha ammesso, per la prima volta, di essere affetto della sindrome di Asperger. Vestito tutto di nero, si è presentato come "la prima persona con la sindrome di Asperger ad essere ospite di Snl ... o almeno ad ammetterlo".

Disinvolto, spiritoso, apparentemente a suo agio nonostante non sia un comico né un attore, Musk a un certo punto ha chiamato sul palco la madre, Maye, belllissima ex modella e guru nutrizionista: una compresenza giustificata anche dal fatto che il 9 maggio è la festa della mamma. "Sono eccitata all'idea del regalo della mamma", ha scherzato lei. "Spero solo che non sia un Dogecoin... ", la valuta digitale inizialmente creata per scherzo, che Musk ha contribuito a legittimare nei suoi tweet. E lui ha risposto secco: "Ma certo che lo è, di sicuro."

Musk ha aggiunto di essere perfettamente consapevole che a volte dice o pubblica cose strane, ma ha aggiunto che è così che funziona il suo cervello. "A chiunque abbia offeso, voglio solo dire che ho reinventato le auto elettriche e mando le persone su Marte in un razzo. Pensavi pure che sarei stato un tipo normale e rilassato?".

E poiché il programma è stata trasmesso proprio nelle ore in cui rientrava sulla Terra, senza controllo, il razzo vettore cinese, poi disintegratosi sopra l'Oceano Indiano, i conduttori dello spettacolo ci hanno scherzato sopra: "Perché Elon Musk è l'ospite di Snl? Ora lo sappiamo, aveva bisogno di un alibi!"

L'insolita esibizione del 49enne miliardario sul palco di Snl non ha fatto lievitare il prezzo del Dogecoin, che è sceso di 5 centesimi durante lo spettacolo e poi ha chiuso intorno ai 55 centesimi. Lo show di sabato sera sarà da ricordare anche perché è stata la prima volta che lo spettacolo è stato trasmesso in live streaming a livello internazionale: YouTube -ha fatto sapere Nbc- lo ha trasmesso in più di 100 paesi, dall'Australia al Regno Unito.