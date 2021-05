Obama annuncia su twitter la scomparsa del cane Bo: "Un vero amico"

AGI - "Oggi la nostra famiglia ha perso un vero amico e un fedele compagno. Per più di un decennio, Bo è stato una presenza costante e gentile nelle nostre vite, felice di vederci nei nostri giorni buoni, nei nostri giorni brutti e ogni giorno nel mezzo". Lo scrive su twitter l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che annuncia così la scomparsa del cucciolo adottato nell'aprile del 2009 per far felici le figlie Malia e Sasha.

In due successivi tweet, corredati da foto del pastore portoghese - una in particolare lo ritrae di spalle mentre corre assieme al cagnolino all'interno della Casa Bianca - Obama ricorda: "Tollerava tutto il clamore che derivava dall'essere alla Casa Bianca, abbaiava forte ma non mordeva, amava saltare in piscina in estate, era amabile con i bambini". Infine, "era esattamente ciò di cui avevamo bisogno e più di quanto ci aspettassimo. Ci mancherà moltissimo".