Jersey, l'isola della discordia

AGI - Al centro delle scontro tra Regno Unito e Francia ci sono le Isole del Canale nella Manica: la più grande Jersey, Guernsey e le isolette di Alderney, Herm e Sark.



- Cittadini britannici: Sono complessivamente circa 165 mila gli abitanti delle isole del Canale della Manica, cittadini britannici nonostante non facciano parte del Regno Unito ma siano dipendenza della Corona. Riconoscono la regina Elisabetta II come loro capo di Stato, Londra è responsabile per la politica estera e di difesa, ma non hanno rappresentanti nel Parlamento britannico. Hanno un proprio governo e assemblee, così come un proprio sistema legale e fiscale.



- Più vicine alla Francia...: Geograficamente, le isole sono molto piu' vicine alle coste francesi che a quelle inglesi, distando solo 22 km dalla Normandia mentre l'Inghilterra meridionale e' a 130 km. Originariamente parte del Ducato di Normandia fin dal 933 d.C., le isole vennero incorporate all'Inghilterra dopo la conquista di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. Nel 1204 re Giovanni perse la Normandia ma mantenne il dominio sulle isole del Canale, conosciute in Francia come anglo-normanne. Con la Francia soggiogata ai nazisti durante la Guerra Mondiale caddero senza fare resistenza sotto l'occupazione tedesca e vi rimasero fino al 1945.



-...ma culturalmente britanniche: Nonostante molti locali abbiano nomi francesi, la cultura britannica resta l'influenza dominante sulle isole: si usa la sterlina, i passaporti sono britannici, la guida e' a sinistra. Tuttavia, una piccola parte degli abitanti parla ancora il tradizionale dialetto normanno (jerriais e guernasiais), molto vicino al francese. Le isole sono famose per le patate Jersey Royal e la razza bovina Jersey.



- Paradiso fiscale: Il sistema fiscale delle isole e' improntato a un lassismo che le rende il piu' grande centro globale finanziario offshore al mondo. Jersey da sola e' sede di oltre 400 fondi di investimento che controllano 436 miliardi di euro e di 24 banche con depositi per oltre 152 miliardi di euro. Ha un'aliquota d'imposta sulle societa' pari a zero ad eccezione delle società che offrono servizi finanziari, che pagano il 10% dei profitti.

- Brexit: Le isole del Canale non hanno mai fatto parte dell'Ue e sono quindi esentate dalla maggior parte delle norme dell'Ue. Tuttavia hanno dovuto seguire Londra fuori dal mercato comune e dall'unione doganale dopo la Brexit, anche se non hanno votato al referendum del 2016. Oltre che per la questione della pesca, l'addio della Gran Bretagna al consesso europeo ha creato problemi anche alla rete dei rifornimenti, senza contare la minaccia di Parigi di tagliare l'elettricità per la quale le isole dipendono dalla Francia.