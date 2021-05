La pandemia non allenta la presa sull'India: quasi 20 milioni di contagi 

AGI- New Delhi - Continua la drammatica diffusione del Covid-19 in India, anche se il bilancio giornaliero di 368.147 casi è in calo per il secondo giorno rispetto al picco superiore a 400 mila di due giorni fa.

In tutto, l'India assomma 19,9 milioni di contagi dall'inizio della pandemia e si avvia a raggiungere la cifra complessiva di 20 milioni. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 3.417, portando il totale a 218.959, anche se quasi tutte le stime indicano numeri molto superiori nel subcontinente da 1,3 milioni di abitanti.