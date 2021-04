Nel primo trimestre  del 2021 l'economia francese è tornata a crescere 

AGI - L'economia della Francia torna a crescere nel primo trimestre del 2021. Il Pil avanza dello 0,4% congiunturale, dopo il −1,4% nel quarto trimestre. Il rimbalzo è superiore all'atteso +0,1%.

Il Paese ha annunciato un terzo lockdown in quasi tutte le aree del paese alla fine di marzo, per far fronte all'aumento dei contagi e alla pressione sugli ospedali. Tuttavia la situazione è leggermente migliorata rispetto al quarto trimestre, in cui Parigi aveva dovuto gestire a novembre un mese intero di lockdowm nazionale.

La spesa dei consumatori è cresciuta dello 0,3% nel primo trimestre di quest'anno, recuperando dal crollo del -5,7% nel quarto del 2020. Gli investimenti delle imprese sono stati particolarmente forti, guadagnando il 2,2% congiunturale, dal -1,3% del trimestre precedente, mentre la domanda interna è cresciuta dello 0,9%.

Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato mercoledì scorso un piano in quattro fasi per ridurre l'attuale lockdown. In particolare, la Francia inizierà ad allentare il coprifuoco notturno e consentirà a caffè, bar e ristoranti di offrire servizi esterni a partire dal 19 maggio.

Il lockdown attuale ha avuto un impatto minore rispetto al passato sull'economia, come dimostrano i sondaggi sulla fiducia delle imprese e dei consumatori che mostrano un netto rialzo.