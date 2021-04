Biden al Congresso: "Dopo 100 giorni l'America è tornata in movimento"

AGI - "Dopo soli 100 giorni posso dire alla nazione che l'America è tornata in movimento, trasformando pericoli in possibilità, crisi in opportunità, battute d'arresto in forza". Così il presidente Usa Joe Biden al Congresso secondo le prime anticipazioni della Casa Bianca.

"Mentre sono qui questa sera, siamo a un soffio dal centesimo giorno della mia amministrazione, 100 giorni da quando ho giurato, da quando ho poggiato la mia mano sulla Bibbia, da quando ho ereditato una nazione in crisi, la peggior pandemia da un secolo, la peggiore crisi dalla Grande Depressione, il peggior attacco alla nostra democrazia dalla Guerra Civile", dichiarerà Biden, citando l'attacco a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio da parte di sostenitori di Donald Trump. Biden raggiungerà la meta dei 100 giorni venerdi'.

"Nei nostri primi 100 giorni insieme abbiamo agito per ripristinare la fiducia della gente nella nostra democrazia".

"L''American Jobs Plan' è un piano per i colletti-blu per la ricostruzione dell'America", secondo Biden che illustrerà il suo nuovo piano per il lavoro e le famiglie da 1.800 miliardi volto a rilanciare la nazione, e ad assicurare una ripresa più equa da finanziare con un aumento delle tasse per i più ricchi.

"Questo riconosce quello che ho sempre detto, non è stata Wall Street a costruire questo paese. La classe media ha costruito questo paese e i sindacati hanno costruito la classe media".

Intanto Trump ha fatto sapere che commenterà su Fox il discorso del presidente dem durante il programma delle 7 con Maria Bartiromo. Nel suo intervento il capo della Casa Bianca illustrerà i dettagli del suo ambizioso piano per il lavoro e le famiglie che prevede mille miliardi di dollari di nuove spese e 800 miliardi in crediti d'imposta.

Una risposta a Biden arriva anche dal Gop: "Questa amministrazione ha ereditato un'onda che stava già recedendo. Il coronavirus è in fuga. Grazie all'operazione Warp Speed e all'amministrazione Trump, il nostro paese è stato inondato di vaccini efficaci e sicuri" ha detto il senatore Tim Scott, al quale il partito repubblicano ha affidato la risposta al discorso del presidente Joe Biden al Congresso. "Grazie al nostro lavoro bipartisan dello scorso anno i posti di lavoro stanno rimbalzando. Quindi perché ci sentiamo così divisi e ansiosi? Una nazione con così tanto motivo di speranza non dovrebbe sentirsi così triste".